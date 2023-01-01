ليف بلغاري إلى دينار جزائري

تحويل BGN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٧٤٬٥١٧٫٦٠ dzd

1.00000 BGN = 74.51760 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:58 UTC
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BGN إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.39081.434981.66060.957318.2198
1GBP1.1580811.2319102.3681.661891.923191.1086321.1008
1USD0.94010.811754183.09751.349051.561160.8999517.1287
1INR0.01131340.00976870.012034110.01623450.01878710.010830.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / Algerian Dinar
1 BGN74.51760 DZD
5 BGN372.58800 DZD
10 BGN745.17600 DZD
20 BGN1490.35200 DZD
50 BGN3725.88000 DZD
100 BGN7451.76000 DZD
250 BGN18629.40000 DZD
500 BGN37258.80000 DZD
1000 BGN74517.60000 DZD
2000 BGN149035.20000 DZD
5000 BGN372588.00000 DZD
10000 BGN745176.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / لياف بلغاري
1 DZD0.01342 BGN
5 DZD0.06710 BGN
10 DZD0.13420 BGN
20 DZD0.26839 BGN
50 DZD0.67098 BGN
100 DZD1.34197 BGN
250 DZD3.35492 BGN
500 DZD6.70985 BGN
1000 DZD13.41970 BGN
2000 DZD26.83940 BGN
5000 DZD67.09850 BGN
10000 DZD134.19700 BGN