ريال برازيلي إلى دينار جزائري

تحويل BRL إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٨٬٠٧٤٫٣٠ dzd

1.00000 BRL = 28.07430 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
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BRL إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.064188.46931.435151.659420.9576518.2147
1GBP1.1580811.2323102.4531.6621.921721.1090321.0939
1USD0.939750.811491183.141.34871.559450.8999517.1175
1INR0.01130340.009760530.012027910.0162220.0187570.01082450.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Algerian Dinar
1 BRL28.07430 DZD
5 BRL140.37150 DZD
10 BRL280.74300 DZD
20 BRL561.48600 DZD
50 BRL1403.71500 DZD
100 BRL2807.43000 DZD
250 BRL7018.57500 DZD
500 BRL14037.15000 DZD
1000 BRL28074.30000 DZD
2000 BRL56148.60000 DZD
5000 BRL140371.50000 DZD
10000 BRL280743.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الريال البرازيلي
1 DZD0.03562 BRL
5 DZD0.17810 BRL
10 DZD0.35620 BRL
20 DZD0.71240 BRL
50 DZD1.78099 BRL
100 DZD3.56198 BRL
250 DZD8.90495 BRL
500 DZD17.80990 BRL
1000 DZD35.61980 BRL
2000 DZD71.23960 BRL
5000 DZD178.09900 BRL
10000 DZD356.19800 BRL