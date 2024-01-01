巴西雷亚尔兑阿尔及利亚第纳尔
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|1 BRL兑DZD
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|24.8150
|26.3467
|低
|23.3868
|23.3868
|一般
|24.0657
|24.8680
|更改
|-3.48%
|-8.23%
|查看完整历史记录
1 BRL 兑 DZD 统计信息
过去 30 天，BRL 兑 DZD 的表现如下：30 天高点为 24.8150，30 天低点为 23.3868。这意味着 30 天平均值为 24.0657。BRL 兑 DZD 的变化为 -3.48。
过去 90 天，BRL 兑 DZD 的表现如下：90 天高点为 26.3467，90 天低点为 23.3868。这意味着 90 天平均值为 24.8680。BRL 兑 DZD 的变化为 -8.23。
如何将巴西雷亚尔兑换成阿尔及利亚第纳尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BRL作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择DZD作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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