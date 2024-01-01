5,000 巴西雷亚尔兑阿尔及利亚第纳尔

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巴西雷亚尔/阿尔及利亚第纳尔汇率
1 BRL26.21090 DZD
5 BRL131.05450 DZD
10 BRL262.10900 DZD
20 BRL524.21800 DZD
50 BRL1,310.54500 DZD
100 BRL2,621.09000 DZD
250 BRL6,552.72500 DZD
500 BRL13,105.45000 DZD
1000 BRL26,210.90000 DZD
2000 BRL52,421.80000 DZD
5000 BRL131,054.50000 DZD
10000 BRL262,109.00000 DZD
阿尔及利亚第纳尔/巴西雷亚尔汇率
1 DZD0.03815 BRL
5 DZD0.19076 BRL
10 DZD0.38152 BRL
20 DZD0.76304 BRL
50 DZD1.90761 BRL
100 DZD3.81521 BRL
250 DZD9.53803 BRL
500 DZD19.07605 BRL
1000 DZD38.15210 BRL
2000 DZD76.30420 BRL
5000 DZD190.76050 BRL
10000 DZD381.52100 BRL