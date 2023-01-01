5000 ريال برازيلي إلى دينار جزائري

تحويل BRL إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

5000 brl
138254.50 dzd

1.00000 BRL = 27.65090 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 DZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.07889.14761.465431.668090.9542518.3873
1GBP1.1687711.2599104.191.712711.949561.115321.49
1USD0.927650.793714182.69721.35941.547390.8850517.0569
1INR0.01121740.009597830.012092310.01643830.01871150.01070230.206257

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Algerian Dinar
1 BRL27.65090 DZD
5 BRL138.25450 DZD
10 BRL276.50900 DZD
20 BRL553.01800 DZD
50 BRL1382.54500 DZD
100 BRL2765.09000 DZD
250 BRL6912.72500 DZD
500 BRL13825.45000 DZD
1000 BRL27650.90000 DZD
2000 BRL55301.80000 DZD
5000 BRL138254.50000 DZD
10000 BRL276509.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الريال البرازيلي
1 DZD0.03617 BRL
5 DZD0.18083 BRL
10 DZD0.36165 BRL
20 DZD0.72330 BRL
50 DZD1.80826 BRL
100 DZD3.61652 BRL
250 DZD9.04130 BRL
500 DZD18.08260 BRL
1000 DZD36.16520 BRL
2000 DZD72.33040 BRL
5000 DZD180.82600 BRL
10000 DZD361.65200 BRL