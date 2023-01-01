جنيه إسترليني إلى دينار جزائري

تحويل GBP إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
١٦٨٬٧١٢ dzd

1.00000 GBP = 168.71200 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:48 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GBP إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 DZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655480.9574518.211
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917021.1086721.0881
1USD0.94040.812084182.9251.348451.556780.900317.1253
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626110.01877340.01085680.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه استرليني / Algerian Dinar
1 GBP168.71200 DZD
5 GBP843.56000 DZD
10 GBP1687.12000 DZD
20 GBP3374.24000 DZD
50 GBP8435.60000 DZD
100 GBP16871.20000 DZD
250 GBP42178.00000 DZD
500 GBP84356.00000 DZD
1000 GBP168712.00000 DZD
2000 GBP337424.00000 DZD
5000 GBP843560.00000 DZD
10000 GBP1687120.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / جنيه استرليني
1 DZD0.00593 GBP
5 DZD0.02964 GBP
10 DZD0.05927 GBP
20 DZD0.11855 GBP
50 DZD0.29636 GBP
100 DZD0.59273 GBP
250 DZD1.48182 GBP
500 DZD2.96364 GBP
1000 DZD5.92727 GBP
2000 DZD11.85454 GBP
5000 DZD29.63635 GBP
10000 DZD59.27270 GBP