دولار أسترالي إلى دينار جزائري
تحويل AUD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار جزائري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Algerian Dinar
|1 AUD
|88.17770 DZD
|5 AUD
|440.88850 DZD
|10 AUD
|881.77700 DZD
|20 AUD
|1763.55400 DZD
|50 AUD
|4408.88500 DZD
|100 AUD
|8817.77000 DZD
|250 AUD
|22044.42500 DZD
|500 AUD
|44088.85000 DZD
|1000 AUD
|88177.70000 DZD
|2000 AUD
|176355.40000 DZD
|5000 AUD
|440888.50000 DZD
|10000 AUD
|881777.00000 DZD