دولار أسترالي إلى دينار جزائري

تحويل AUD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٨٬١٧٧٫٧٠ dzd

1.00000 AUD = 88.17770 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:57 UTC
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AUD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0651588.32761.43551.654990.9579518.2081
1GBP1.1574711.2328102.231.661441.915481.108821.074
1USD0.938850.811162182.9251.34771.553760.899417.0944
1INR0.01132150.009781870.012059110.0162520.01873690.01084590.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Algerian Dinar
1 AUD88.17770 DZD
5 AUD440.88850 DZD
10 AUD881.77700 DZD
20 AUD1763.55400 DZD
50 AUD4408.88500 DZD
100 AUD8817.77000 DZD
250 AUD22044.42500 DZD
500 AUD44088.85000 DZD
1000 AUD88177.70000 DZD
2000 AUD176355.40000 DZD
5000 AUD440888.50000 DZD
10000 AUD881777.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار أسترالي
1 DZD0.01134 AUD
5 DZD0.05670 AUD
10 DZD0.11341 AUD
20 DZD0.22681 AUD
50 DZD0.56704 AUD
100 DZD1.13407 AUD
250 DZD2.83518 AUD
500 DZD5.67035 AUD
1000 DZD11.34070 AUD
2000 DZD22.68140 AUD
5000 DZD56.70350 AUD
10000 DZD113.40700 AUD