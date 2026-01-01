10 دينار جزائري إلى دولار أسترالي

حوّل DZD إلى AUD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
دج1 DZD = 0.01060 AUD

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DZD إلى AUD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DZD إلى AUD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DZD إلى AUD اليوم

DZDAUD
1 DZD0.01 AUD
5 DZD0.05 AUD
10 DZD0.11 AUD
20 DZD0.21 AUD
50 DZD0.53 AUD
100 DZD1.06 AUD
250 DZD2.65 AUD
500 DZD5.30 AUD
1000 DZD10.60 AUD
2000 DZD21.20 AUD
5000 DZD53.01 AUD
10000 DZD106.01 AUD
AUDDZD
1 AUD94.33 DZD
5 AUD471.64 DZD
10 AUD943.29 DZD
20 AUD1,886.58 DZD
50 AUD4,716.45 DZD
100 AUD9,432.89 DZD
250 AUD23,582.23 DZD
500 AUD47,164.45 DZD
1000 AUD94,328.90 DZD
2000 AUD188,657.80 DZD
5000 AUD471,644.50 DZD
10000 AUD943,289 DZD

الأسئلة الشائعة