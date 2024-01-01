تحويل AUD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أسترالي إلى دينار جزائري

5,000 aud
446,136.50 dzd

A$1.000 AUD = دج89.23 DZD

Mid-market exchange rate at 13:00
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4760.9311.633159.3751.3681.353
1 GBP1.2671105.7351.182.069201.8721.7331.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0740.84889.62411.754171.1151.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Algerian Dinar
1 AUD٨٩٫٢٢٧٣٠ DZD
5 AUD٤٤٦٫١٣٦٥٠ DZD
10 AUD٨٩٢٫٢٧٣٠٠ DZD
20 AUD١٬٧٨٤٫٥٤٦٠٠ DZD
50 AUD٤٬٤٦١٫٣٦٥٠٠ DZD
100 AUD٨٬٩٢٢٫٧٣٠٠٠ DZD
250 AUD٢٢٬٣٠٦٫٨٢٥٠٠ DZD
500 AUD٤٤٬٦١٣٫٦٥٠٠٠ DZD
1000 AUD٨٩٬٢٢٧٫٣٠٠٠٠ DZD
2000 AUD١٧٨٬٤٥٤٫٦٠٠٠٠ DZD
5000 AUD٤٤٦٬١٣٦٫٥٠٠٠٠ DZD
10000 AUD٨٩٢٬٢٧٣٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار أسترالي
1 DZD٠٫٠١١٢١ AUD
5 DZD٠٫٠٥٦٠٤ AUD
10 DZD٠٫١١٢٠٧ AUD
20 DZD٠٫٢٢٤١٥ AUD
50 DZD٠٫٥٦٠٣٧ AUD
100 DZD١٫١٢٠٧٣ AUD
250 DZD٢٫٨٠١٨٣ AUD
500 DZD٥٫٦٠٣٦٥ AUD
1000 DZD١١٫٢٠٧٣٠ AUD
2000 DZD٢٢٫٤١٤٦٠ AUD
5000 DZD٥٦٫٠٣٦٥٠ AUD
10000 DZD١١٢٫٠٧٣٠٠ AUD