Австралийские доллары в алжирские динары

Сконвертируйте AUD в DZD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = دج87,62 DZD

Среднерыночный курс в 19:17
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График изменения обменного курса AUD к DZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DZD
1 AUD в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий89,780991,4570
Низкий87,377887,3778
В среднем88,510489,4135
Изменение-1.85%-0.82%
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Соотношение 1 AUD к DZD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к DZD составил 89,7809, а минимальный — 87,3778. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 88,5104. Изменение курса AUD к DZD в процентном соотношении составило -1.85.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к DZD составил 91,4570, а минимальный — 87,3778. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 89,4135. Изменение курса AUD к DZD в процентном соотношении составило -0.82.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3910,9341,679152,7251,3921,328
1 GBP1,2911108,9441,2052,167197,161,7961,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39511,798163,581,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Алжирский динар
1 AUD87,62160 DZD
5 AUD438,10800 DZD
10 AUD876,21600 DZD
20 AUD1 752,43200 DZD
50 AUD4 381,08000 DZD
100 AUD8 762,16000 DZD
250 AUD21 905,40000 DZD
500 AUD43 810,80000 DZD
1000 AUD87 621,60000 DZD
2000 AUD175 243,20000 DZD
5000 AUD438 108,00000 DZD
10000 AUD876 216,00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Австралийский доллар
1 DZD0,01141 AUD
5 DZD0,05706 AUD
10 DZD0,11413 AUD
20 DZD0,22825 AUD
50 DZD0,57064 AUD
100 DZD1,14127 AUD
250 DZD2,85318 AUD
500 DZD5,70635 AUD
1000 DZD11,41270 AUD
2000 DZD22,82540 AUD
5000 DZD57,06350 AUD
10000 DZD114,12700 AUD