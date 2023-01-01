Румынские леи в алжирские динары

Сконвертируйте RON в DZD по реальному обменному курсу

1000 ron
29657.20 dzd

1.00000 RON = 29.65720 DZD

Среднерыночный курс в 5:3 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RON к DZD

1 мин. назад 1 RON → 0 DZD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.075489.1481.457331.677170.958318.5347
1GBP1.1620511.24965103.5931.693461.948921.1135921.538
1USD0.92990.800224182.89751.355151.559580.891117.2352
1INR0.01121730.009653170.012063110.01634730.01881330.01074940.20791

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Алжирский динар
1 RON29.65720 DZD
5 RON148.28600 DZD
10 RON296.57200 DZD
20 RON593.14400 DZD
50 RON1482.86000 DZD
100 RON2965.72000 DZD
250 RON7414.30000 DZD
500 RON14828.60000 DZD
1000 RON29657.20000 DZD
2000 RON59314.40000 DZD
5000 RON148286.00000 DZD
10000 RON296572.00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Румынский лей
1 DZD0.03372 RON
5 DZD0.16859 RON
10 DZD0.33719 RON
20 DZD0.67437 RON
50 DZD1.68593 RON
100 DZD3.37186 RON
250 DZD8.42965 RON
500 DZD16.85930 RON
1000 DZD33.71860 RON
2000 DZD67.43720 RON
5000 DZD168.59300 RON
10000 DZD337.18600 RON