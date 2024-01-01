Евро в алжирские динары

Сконвертируйте EUR в DZD по реальному обменному курсу

1 000 eur
146 505 dzd

€1,000 EUR = دج146,5 DZD

Среднерыночный курс в 13:28
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1 EUR в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий146,5050146,5370
Низкий143,6840143,2670
В среднем144,9295144,9356
Изменить1.47%2.26%
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Соотношение 1 EUR к DZD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к DZD составил 146,5050, а минимальный — 143,6840. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 144,9295. Изменение курса EUR к DZD в процентном соотношении составило 1.47.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к DZD составил 146,5370, а минимальный — 143,2670. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 144,9356. Изменение курса EUR к DZD в процентном соотношении составило 2.26.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6251,485156,4753,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5491,928203,1125,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5981,68177,0084,448
1 CAD0,7310,5630,646161,1141,085114,3532,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Алжирский динар
1 EUR146,50500 DZD
5 EUR732,52500 DZD
10 EUR1 465,05000 DZD
20 EUR2 930,10000 DZD
50 EUR7 325,25000 DZD
100 EUR14 650,50000 DZD
250 EUR36 626,25000 DZD
500 EUR73 252,50000 DZD
1000 EUR146 505,00000 DZD
2000 EUR293 010,00000 DZD
5000 EUR732 525,00000 DZD
10000 EUR1 465 050,00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Евро
1 DZD0,00683 EUR
5 DZD0,03413 EUR
10 DZD0,06826 EUR
20 DZD0,13651 EUR
50 DZD0,34129 EUR
100 DZD0,68257 EUR
250 DZD1,70643 EUR
500 DZD3,41286 EUR
1000 DZD6,82571 EUR
2000 DZD13,65142 EUR
5000 DZD34,12855 EUR
10000 DZD68,25710 EUR