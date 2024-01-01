Евро в алжирские динары
Сконвертируйте EUR в DZD по реальному обменному курсу
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|1 EUR в DZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|146,5050
|146,5370
|Низкий
|143,6840
|143,2670
|В среднем
|144,9295
|144,9356
|Изменить
|1.47%
|2.26%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к DZD
За последние 30 дней максимальный курс EUR к DZD составил 146,5050, а минимальный — 143,6840. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 144,9295. Изменение курса EUR к DZD в процентном соотношении составило 1.47.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к DZD составил 146,5370, а минимальный — 143,2670. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 144,9356. Изменение курса EUR к DZD в процентном соотношении составило 2.26.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в алжирские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Алжирский динар
|1 EUR
|146,50500 DZD
|5 EUR
|732,52500 DZD
|10 EUR
|1 465,05000 DZD
|20 EUR
|2 930,10000 DZD
|50 EUR
|7 325,25000 DZD
|100 EUR
|14 650,50000 DZD
|250 EUR
|36 626,25000 DZD
|500 EUR
|73 252,50000 DZD
|1000 EUR
|146 505,00000 DZD
|2000 EUR
|293 010,00000 DZD
|5000 EUR
|732 525,00000 DZD
|10000 EUR
|1 465 050,00000 DZD