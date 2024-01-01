История обменного курса евро–алжирские динары

Обменный курс евро/алжирские динары сейчас составляет 146,505, отражая изменение в размере -0.147% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.236% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/алжирские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 146,983, и минимумом, равным 145,675, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.224% уменьшение стоимости.