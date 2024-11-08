Австралийские доллары в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте AUD в GBP по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = £0,5093 GBP

Среднерыночный курс в 19:18
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График изменения обменного курса AUD к GBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GBP
1 AUD в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,51660,5218
Низкий0,50410,5041
В среднем0,51150,5132
Изменение-0.92%-1.13%
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Соотношение 1 AUD к GBP

За последние 30 дней максимальный курс AUD к GBP составил 0,5166, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5115. Изменение курса AUD к GBP в процентном соотношении составило -0.92.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к GBP составил 0,5218, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5132. Изменение курса AUD к GBP в процентном соотношении составило -1.13.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3880,9341,679152,7051,3921,328
1 GBP1,2911108,941,2052,167197,1351,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39211,798163,581,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Британский фунт стерлингов
1 AUD0,50928 GBP
5 AUD2,54638 GBP
10 AUD5,09276 GBP
20 AUD10,18552 GBP
50 AUD25,46380 GBP
100 AUD50,92760 GBP
250 AUD127,31900 GBP
500 AUD254,63800 GBP
1000 AUD509,27600 GBP
2000 AUD1 018,55200 GBP
5000 AUD2 546,38000 GBP
10000 AUD5 092,76000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Австралийский доллар
1 GBP1,96357 AUD
5 GBP9,81785 AUD
10 GBP19,63570 AUD
20 GBP39,27140 AUD
50 GBP98,17850 AUD
100 GBP196,35700 AUD
250 GBP490,89250 AUD
500 GBP981,78500 AUD
1000 GBP1 963,57000 AUD
2000 GBP3 927,14000 AUD
5000 GBP9 817,85000 AUD
10000 GBP19 635,70000 AUD