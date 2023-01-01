يوان صيني إلى دينار جزائري

تحويل CNY إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
18788.30 dzd

1.00000 CNY = 18.78830 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:58 UTC
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CNY إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065688.57711.437491.661620.964718.2058
1GBP1.155211.23095102.3221.660551.919461.1144221.0308
1USD0.938450.812381183.12421.3491.559330.905317.085
1INR0.01128960.009773090.012030210.01622870.01875910.01089090.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Algerian Dinar
1 CNY18.78830 DZD
5 CNY93.94150 DZD
10 CNY187.88300 DZD
20 CNY375.76600 DZD
50 CNY939.41500 DZD
100 CNY1878.83000 DZD
250 CNY4697.07500 DZD
500 CNY9394.15000 DZD
1000 CNY18788.30000 DZD
2000 CNY37576.60000 DZD
5000 CNY93941.50000 DZD
10000 CNY187883.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Chinese Yuan RMB
1 DZD0.05322 CNY
5 DZD0.26612 CNY
10 DZD0.53225 CNY
20 DZD1.06449 CNY
50 DZD2.66123 CNY
100 DZD5.32246 CNY
250 DZD13.30615 CNY
500 DZD26.61230 CNY
1000 DZD53.22460 CNY
2000 DZD106.44920 CNY
5000 DZD266.12300 CNY
10000 DZD532.24600 CNY