1 يوان صيني إلى دينار جزائري

تحويل CNY إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
18.71 dzd

¥1.000 CNY = دج18.71 DZD

Mid-market exchange rate at 08:33
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CNY إلى DZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9160.7841.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19510.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1780.965
1 EUR1.0928.5121.49910.8561.65691.681.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Algerian Dinar
1 CNY١٨٫٧١٤٨٠ DZD
5 CNY٩٣٫٥٧٤٠٠ DZD
10 CNY١٨٧٫١٤٨٠٠ DZD
20 CNY٣٧٤٫٢٩٦٠٠ DZD
50 CNY٩٣٥٫٧٤٠٠٠ DZD
100 CNY١٬٨٧١٫٤٨٠٠٠ DZD
250 CNY٤٬٦٧٨٫٧٠٠٠٠ DZD
500 CNY٩٬٣٥٧٫٤٠٠٠٠ DZD
1000 CNY١٨٬٧١٤٫٨٠٠٠٠ DZD
2000 CNY٣٧٬٤٢٩٫٦٠٠٠٠ DZD
5000 CNY٩٣٬٥٧٤٫٠٠٠٠٠ DZD
10000 CNY١٨٧٬١٤٨٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Chinese Yuan RMB
1 DZD٠٫٠٥٣٤٣ CNY
5 DZD٠٫٢٦٧١٧ CNY
10 DZD٠٫٥٣٤٣٤ CNY
20 DZD١٫٠٦٨٦٧ CNY
50 DZD٢٫٦٧١٦٨ CNY
100 DZD٥٫٣٤٣٣٥ CNY
250 DZD١٣٫٣٥٨٣٨ CNY
500 DZD٢٦٫٧١٦٧٥ CNY
1000 DZD٥٣٫٤٣٣٥٠ CNY
2000 DZD١٠٦٫٨٦٧٠٠ CNY
5000 DZD٢٦٧٫١٦٧٥٠ CNY
10000 DZD٥٣٤٫٣٣٥٠٠ CNY