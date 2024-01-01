5,000 يوان صيني إلى دينار جزائري

تحويل CNY إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 cny
93,727 dzd

¥1.000 CNY = دج18.75 DZD

Mid-market exchange rate at 08:34
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CNY إلى DZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9160.7831.51683.9661.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19510.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1790.965
1 EUR1.0928.5131.49910.8561.65691.6861.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Algerian Dinar
1 CNY١٨٫٧٤٥٤٠ DZD
5 CNY٩٣٫٧٢٧٠٠ DZD
10 CNY١٨٧٫٤٥٤٠٠ DZD
20 CNY٣٧٤٫٩٠٨٠٠ DZD
50 CNY٩٣٧٫٢٧٠٠٠ DZD
100 CNY١٬٨٧٤٫٥٤٠٠٠ DZD
250 CNY٤٬٦٨٦٫٣٥٠٠٠ DZD
500 CNY٩٬٣٧٢٫٧٠٠٠٠ DZD
1000 CNY١٨٬٧٤٥٫٤٠٠٠٠ DZD
2000 CNY٣٧٬٤٩٠٫٨٠٠٠٠ DZD
5000 CNY٩٣٬٧٢٧٫٠٠٠٠٠ DZD
10000 CNY١٨٧٬٤٥٤٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Chinese Yuan RMB
1 DZD٠٫٠٥٣٣٥ CNY
5 DZD٠٫٢٦٦٧٣ CNY
10 DZD٠٫٥٣٣٤٧ CNY
20 DZD١٫٠٦٦٩٣ CNY
50 DZD٢٫٦٦٧٣٣ CNY
100 DZD٥٫٣٣٤٦٦ CNY
250 DZD١٣٫٣٣٦٦٥ CNY
500 DZD٢٦٫٦٧٣٣٠ CNY
1000 DZD٥٣٫٣٤٦٦٠ CNY
2000 DZD١٠٦٫٦٩٣٢٠ CNY
5000 DZD٢٦٦٫٧٣٣٠٠ CNY
10000 DZD٥٣٣٫٤٦٦٠٠ CNY