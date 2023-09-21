يورو إلى دولار هونغ كونغ

تحويل EUR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٨٬٣٢٣٫٠٣ hkd

1.00000 EUR = 8.32303 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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EUR إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655520.9575518.2068
1GBP1.1578111.2319102.1551.660541.916761.1086621.0799
1USD0.939850.811754182.9251.347951.555940.8999517.1117
1INR0.01133370.009789020.012059110.0162550.01876320.01085260.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار هونغ كونغ
1 EUR8.32303 HKD
5 EUR41.61515 HKD
10 EUR83.23030 HKD
20 EUR166.46060 HKD
50 EUR416.15150 HKD
100 EUR832.30300 HKD
250 EUR2080.75750 HKD
500 EUR4161.51500 HKD
1000 EUR8323.03000 HKD
2000 EUR16646.06000 HKD
5000 EUR41615.15000 HKD
10000 EUR83230.30000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / اليورو
100 HKD12.01480 EUR
200 HKD24.02960 EUR
300 HKD36.04440 EUR
500 HKD60.07400 EUR
1000 HKD120.14800 EUR
2000 HKD240.29600 EUR
2500 HKD300.37000 EUR
3000 HKD360.44400 EUR
4000 HKD480.59200 EUR
5000 HKD600.74000 EUR
10000 HKD1201.48000 EUR
20000 HKD2402.96000 EUR