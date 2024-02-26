100 دولار هونغ كونغ إلى يورو

تحويل HKD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

100 hkd
11.81 eur

1.00000 HKD = 0.11808 EUR

Mid-market exchange rate at 05:48
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.196650.7893911.344151.524970.9241.3507582.8958
1 CNY0.13895410.1096890.1867740.21190.1283930.18769111.5187
1 GBP1.26689.1167211.702771.931831.170521.71113105.012
1 SGD0.7439655.354050.58727911.134520.6874241.0049161.6715

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / اليورو
100 HKD11.80840 EUR
200 HKD23.61680 EUR
300 HKD35.42520 EUR
500 HKD59.04200 EUR
1000 HKD118.08400 EUR
2000 HKD236.16800 EUR
2500 HKD295.21000 EUR
3000 HKD354.25200 EUR
4000 HKD472.33600 EUR
5000 HKD590.42000 EUR
10000 HKD1180.84000 EUR
20000 HKD2361.68000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار هونغ كونغ
1 EUR8.46855 HKD
5 EUR42.34275 HKD
10 EUR84.68550 HKD
20 EUR169.37100 HKD
50 EUR423.42750 HKD
100 EUR846.85500 HKD
250 EUR2117.13750 HKD
500 EUR4234.27500 HKD
1000 EUR8468.55000 HKD
2000 EUR16937.10000 HKD
5000 EUR42342.75000 HKD
10000 EUR84685.50000 HKD