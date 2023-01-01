روبية هندية إلى دولار هونغ كونغ
تحويل INR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الروبية الهندية
|100 HKD
|1059.97000 INR
|200 HKD
|2119.94000 INR
|300 HKD
|3179.91000 INR
|500 HKD
|5299.85000 INR
|1000 HKD
|10599.70000 INR
|2000 HKD
|21199.40000 INR
|2500 HKD
|26499.25000 INR
|3000 HKD
|31799.10000 INR
|4000 HKD
|42398.80000 INR
|5000 HKD
|52998.50000 INR
|10000 HKD
|105997.00000 INR
|20000 HKD
|211994.00000 INR