روبية هندية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل INR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
943.42 hkd

1.00000 INR = 0.09434 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:3 UTC
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INR إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.06388.14931.433611.654730.957218.2103
1GBP1.1580811.23115102.0931.660391.916491.1085121.0908
1USD0.940750.812249182.9251.348651.556660.900517.131
1INR0.01134440.009794980.012059110.01626350.01877190.01085920.206584

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار هونغ كونغ
1 INR0.09434 HKD
5 INR0.47171 HKD
10 INR0.94342 HKD
20 INR1.88684 HKD
50 INR4.71710 HKD
100 INR9.43419 HKD
250 INR23.58548 HKD
500 INR47.17095 HKD
1000 INR94.34190 HKD
2000 INR188.68380 HKD
5000 INR471.70950 HKD
10000 INR943.41900 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الروبية الهندية
100 HKD1059.97000 INR
200 HKD2119.94000 INR
300 HKD3179.91000 INR
500 HKD5299.85000 INR
1000 HKD10599.70000 INR
2000 HKD21199.40000 INR
2500 HKD26499.25000 INR
3000 HKD31799.10000 INR
4000 HKD42398.80000 INR
5000 HKD52998.50000 INR
10000 HKD105997.00000 INR
20000 HKD211994.00000 INR