دولار سنغافورة (SGD)

الدولار السنغافوري هو العملة الرسمية لسنغافورة. وعادة ما يظهر رمزها بالدولار، على الرغم من أن S$ يستخدم أيضا لتجنب الالتباس مع العملات الأخرى بالدولار. ورمز عملته هو SGD. فالدولار هو نقود ورقية ويعتبر ثاني أفضل عملة للمستثمرين على المدى الطويل (مباشرة بعد الدولار النيوزيلندي). إن سعر صرف الدولار السنغافوري الأكثر شعبية هو بالروبية الهندية. ولعامل تحويل الدولار ستة أرقام هامة.