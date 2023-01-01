دولار سنغافورة (SGD)
الدولار السنغافوري هو العملة الرسمية لسنغافورة. وعادة ما يظهر رمزها بالدولار، على الرغم من أن S$ يستخدم أيضا لتجنب الالتباس مع العملات الأخرى بالدولار. ورمز عملته هو SGD. فالدولار هو نقود ورقية ويعتبر ثاني أفضل عملة للمستثمرين على المدى الطويل (مباشرة بعد الدولار النيوزيلندي). إن سعر صرف الدولار السنغافوري الأكثر شعبية هو بالروبية الهندية. ولعامل تحويل الدولار ستة أرقام هامة.
اسم العملة
دولار سنغافورة
رمز العملة
S$
سعر الصرف SGD
|USD
|IDR
|EUR
|AUD
|GBP
|INR
|CNY
|MYR
|من SGD
|0.73156
|11251.30000
|0.68736
|1.13772
|0.59370
|60.66430
|5.33150
|3.43685
|إلى SGD
|1.36695
|0.00009
|1.45484
|0.87895
|1.68436
|0.01648
|0.18756
|0.29096
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.