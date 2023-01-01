دولار سنغافورة (SGD)

الدولار السنغافوري هو العملة الرسمية لسنغافورة. وعادة ما يظهر رمزها بالدولار، على الرغم من أن S$ يستخدم أيضا لتجنب الالتباس مع العملات الأخرى بالدولار. ورمز عملته هو SGD. فالدولار هو نقود ورقية ويعتبر ثاني أفضل عملة للمستثمرين على المدى الطويل (مباشرة بعد الدولار النيوزيلندي). إن سعر صرف الدولار السنغافوري الأكثر شعبية هو بالروبية الهندية. ولعامل تحويل الدولار ستة أرقام هامة.

اسم العملة

دولار سنغافورة

رمز العملة

S$

سعر الصرف SGD

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
من SGD0.7315611251.300000.687361.137720.5937060.664305.331503.43685
إلى SGD1.366950.000091.454840.878951.684360.016480.187560.29096

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف دولار سنغافوري