الروبية الإندونيسية (IDR)
الروبية هي العملة الرسمية لإندونيسيا. رمز العملة للروبيا هو العملة الصينية ورمزها هو Rp. ولمعامل تحويل العملة 6 أرقام هامة، وهو عبارة عن عملة ورقية. وتوضح معظم الأوراق المصرفية المطبوعة القادة القدامى لإندونيسيا، بما في ذلك اثنان من السلطانات، وتطبع الملاحظات عموما بالأزرق الأحمر الأحادية الكروماء.
اسم العملة
الروبية الإندونيسية
رمز العملة
Rp
سعر الصرف IDR
|USD
|INR
|EUR
|SGD
|AUD
|CAD
|GBP
|HKD
|من IDR
|0.00007
|0.00539
|0.00006
|0.00009
|0.00010
|0.00009
|0.00005
|0.00051
|إلى IDR
|15380.00000
|185.46900
|16375.90000
|11255.40000
|9898.57000
|11413.70000
|18957.40000
|1965.96000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.