روبية إندونيسية إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل IDR إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٥٢٫٧٥ fkp

1.00000 IDR = 0.00005 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:50 UTC
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IDR إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.067288.69181.43881.660880.9634518.3123
1GBP1.1522111.2296102.1881.657751.913631.1100921.099
1USD0.937050.813273183.1071.34821.55630.902717.1592
1INR0.0112750.009785850.012032710.01622250.01872650.01086190.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / جنيه جزر فوكلاند
1 IDR0.00005 FKP
5 IDR0.00026 FKP
10 IDR0.00053 FKP
20 IDR0.00105 FKP
50 IDR0.00264 FKP
100 IDR0.00527 FKP
250 IDR0.01319 FKP
500 IDR0.02637 FKP
1000 IDR0.05275 FKP
2000 IDR0.10550 FKP
5000 IDR0.26375 FKP
10000 IDR0.52750 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الروبية الإندونيسية
1 FKP18957.40000 IDR
5 FKP94787.00000 IDR
10 FKP189574.00000 IDR
20 FKP379148.00000 IDR
50 FKP947870.00000 IDR
100 FKP1895740.00000 IDR
250 FKP4739350.00000 IDR
500 FKP9478700.00000 IDR
1000 FKP18957400.00000 IDR
2000 FKP37914800.00000 IDR
5000 FKP94787000.00000 IDR
10000 FKP189574000.00000 IDR