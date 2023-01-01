ريال برازيلي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل BRL إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٦٥٫٨٥ fkp

1.00000 BRL = 0.16585 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BRL إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.064188.46931.435151.659420.9576518.2147
1GBP1.1580811.2323102.4531.6621.921721.1090321.0939
1USD0.939750.811491183.141.34871.559450.8999517.1175
1INR0.01130340.009760530.012027910.0162220.0187570.01082450.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جزر فوكلاند
1 BRL0.16585 FKP
5 BRL0.82926 FKP
10 BRL1.65852 FKP
20 BRL3.31704 FKP
50 BRL8.29260 FKP
100 BRL16.58520 FKP
250 BRL41.46300 FKP
500 BRL82.92600 FKP
1000 BRL165.85200 FKP
2000 BRL331.70400 FKP
5000 BRL829.26000 FKP
10000 BRL1658.52000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الريال البرازيلي
1 FKP6.02949 BRL
5 FKP30.14745 BRL
10 FKP60.29490 BRL
20 FKP120.58980 BRL
50 FKP301.47450 BRL
100 FKP602.94900 BRL
250 FKP1507.37250 BRL
500 FKP3014.74500 BRL
1000 FKP6029.49000 BRL
2000 FKP12058.98000 BRL
5000 FKP30147.45000 BRL
10000 FKP60294.90000 BRL