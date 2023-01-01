يورو إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل EUR إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
861.23 fkp

1.00000 EUR = 0.86123 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:33 UTC
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EUR إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0640588.23631.434181.655460.9576518.2074
1GBP1.1578111.23195102.1591.660481.916691.1087821.0804
1USD0.93980.811721182.9251.347851.555810.917.1114
1INR0.01133320.009788620.012059110.01625380.01876170.01085320.206348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه جزر فوكلاند
1 EUR0.86123 FKP
5 EUR4.30615 FKP
10 EUR8.61230 FKP
20 EUR17.22460 FKP
50 EUR43.06150 FKP
100 EUR86.12300 FKP
250 EUR215.30750 FKP
500 EUR430.61500 FKP
1000 EUR861.23000 FKP
2000 EUR1722.46000 FKP
5000 EUR4306.15000 FKP
10000 EUR8612.30000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / اليورو
1 FKP1.16113 EUR
5 FKP5.80565 EUR
10 FKP11.61130 EUR
20 FKP23.22260 EUR
50 FKP58.05650 EUR
100 FKP116.11300 EUR
250 FKP290.28250 EUR
500 FKP580.56500 EUR
1000 FKP1161.13000 EUR
2000 FKP2322.26000 EUR
5000 FKP5805.65000 EUR
10000 FKP11611.30000 EUR