تحويل EUR إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

5 يورو إلى جنيه جزر فوكلاند

5 eur
4.23 fkp

€1.000 EUR = £0.8457 FKP

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه جزر فوكلاند
1 EUR٠٫٨٤٥٧٣ FKP
5 EUR٤٫٢٢٨٦٦ FKP
10 EUR٨٫٤٥٧٣١ FKP
20 EUR١٦٫٩١٤٦٢ FKP
50 EUR٤٢٫٢٨٦٥٥ FKP
100 EUR٨٤٫٥٧٣١٠ FKP
250 EUR٢١١٫٤٣٢٧٥ FKP
500 EUR٤٢٢٫٨٦٥٥٠ FKP
1000 EUR٨٤٥٫٧٣١٠٠ FKP
2000 EUR١٬٦٩١٫٤٦٢٠٠ FKP
5000 EUR٤٬٢٢٨٫٦٥٥٠٠ FKP
10000 EUR٨٬٤٥٧٫٣١٠٠٠ FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / اليورو
1 FKP١٫١٨٢٤١ EUR
5 FKP٥٫٩١٢٠٥ EUR
10 FKP١١٫٨٢٤١٠ EUR
20 FKP٢٣٫٦٤٨٢٠ EUR
50 FKP٥٩٫١٢٠٥٠ EUR
100 FKP١١٨٫٢٤١٠٠ EUR
250 FKP٢٩٥٫٦٠٢٥٠ EUR
500 FKP٥٩١٫٢٠٥٠٠ EUR
1000 FKP١٬١٨٢٫٤١٠٠٠ EUR
2000 FKP٢٬٣٦٤٫٨٢٠٠٠ EUR
5000 FKP٥٬٩١٢٫٠٥٠٠٠ EUR
10000 FKP١١٬٨٢٤٫١٠٠٠٠ EUR