كرونة دنماركية إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل DKK إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 dkk
115.96 fkp

1.00000 DKK = 0.11596 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:33 UTC
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DKK إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065688.59281.438241.663960.96618.2312
1GBP1.1539311.2296102.2281.659591.920051.114721.0371
1USD0.938450.813273183.13891.34971.561520.906517.1089
1INR0.01128760.009782090.012028110.01623430.01878210.01090340.205787

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / جنيه جزر فوكلاند
1 DKK0.11596 FKP
5 DKK0.57982 FKP
10 DKK1.15964 FKP
20 DKK2.31928 FKP
50 DKK5.79820 FKP
100 DKK11.59640 FKP
250 DKK28.99100 FKP
500 DKK57.98200 FKP
1000 DKK115.96400 FKP
2000 DKK231.92800 FKP
5000 DKK579.82000 FKP
10000 DKK1159.64000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / كرونة دانمركية
1 FKP8.62334 DKK
5 FKP43.11670 DKK
10 FKP86.23340 DKK
20 FKP172.46680 DKK
50 FKP431.16700 DKK
100 FKP862.33400 DKK
250 FKP2155.83500 DKK
500 FKP4311.67000 DKK
1000 FKP8623.34000 DKK
2000 FKP17246.68000 DKK
5000 FKP43116.70000 DKK
10000 FKP86233.40000 DKK