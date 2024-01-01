Датские кроны в фунты Фолклендских островов

Сконвертируйте DKK в FKP по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = £0,1112 FKP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к FKP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

FKP
1 DKK в FKPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11310,1151
Низкий0,11120,1112
В среднем0,11190,1126
Изменение-0.85%-3.02%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к FKP

За последние 30 дней максимальный курс DKK к FKP составил 0,1131, а минимальный — 0,1112. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1119. Изменение курса DKK к FKP в процентном соотношении составило -0.85.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к FKP составил 0,1151, а минимальный — 0,1112. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1126. Изменение курса DKK к FKP в процентном соотношении составило -3.02.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к FKP

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в фунты Фолклендских островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Фунт Фолклендских островов
1 DKK0,11125 FKP
5 DKK0,55624 FKP
10 DKK1,11248 FKP
20 DKK2,22496 FKP
50 DKK5,56240 FKP
100 DKK11,12480 FKP
250 DKK27,81200 FKP
500 DKK55,62400 FKP
1000 DKK111,24800 FKP
2000 DKK222,49600 FKP
5000 DKK556,24000 FKP
10000 DKK1 112,48000 FKP
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Датская крона
1 FKP8,98892 DKK
5 FKP44,94460 DKK
10 FKP89,88920 DKK
20 FKP179,77840 DKK
50 FKP449,44600 DKK
100 FKP898,89200 DKK
250 FKP2 247,23000 DKK
500 FKP4 494,46000 DKK
1000 FKP8 988,92000 DKK
2000 FKP17 977,84000 DKK
5000 FKP44 944,60000 DKK
10000 FKP89 889,20000 DKK