Турецкие лиры в фунты фолклендских островов
Сконвертируйте TRY в FKP по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса TRY к FKP
1 TRY = 0,02982 FKP
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в фунты фолклендских островов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Турецкая лира
|1 FKP
|33.52910 TRY
|5 FKP
|167.64550 TRY
|10 FKP
|335.29100 TRY
|20 FKP
|670.58200 TRY
|50 FKP
|1676.45500 TRY
|100 FKP
|3352.91000 TRY
|250 FKP
|8382.27500 TRY
|500 FKP
|16764.55000 TRY
|1000 FKP
|33529.10000 TRY
|2000 FKP
|67058.20000 TRY
|5000 FKP
|167645.50000 TRY
|10000 FKP
|335291.00000 TRY