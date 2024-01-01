Чешские кроны в фунты Фолклендских островов

Сконвертируйте CZK в FKP по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = £0,03283 FKP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CZK к FKP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

FKP
1 CZK в FKPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03330,0341
Низкий0,03280,0328
В среднем0,03300,0334
Изменение-0.62%-3.20%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CZK к FKP

За последние 30 дней максимальный курс CZK к FKP составил 0,0333, а минимальный — 0,0328. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0330. Изменение курса CZK к FKP в процентном соотношении составило -0.62.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к FKP составил 0,0341, а минимальный — 0,0328. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0334. Изменение курса CZK к FKP в процентном соотношении составило -3.20.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CZK к FKP

Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чешских крон в фунты Фолклендских островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Фунт Фолклендских островов
1 CZK0,03283 FKP
5 CZK0,16413 FKP
10 CZK0,32827 FKP
20 CZK0,65653 FKP
50 CZK1,64134 FKP
100 CZK3,28267 FKP
250 CZK8,20668 FKP
500 CZK16,41335 FKP
1000 CZK32,82670 FKP
2000 CZK65,65340 FKP
5000 CZK164,13350 FKP
10000 CZK328,26700 FKP
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Чешская крона
1 FKP30,46300 CZK
5 FKP152,31500 CZK
10 FKP304,63000 CZK
20 FKP609,26000 CZK
50 FKP1 523,15000 CZK
100 FKP3 046,30000 CZK
250 FKP7 615,75000 CZK
500 FKP15 231,50000 CZK
1000 FKP30 463,00000 CZK
2000 FKP60 926,00000 CZK
5000 FKP152 315,00000 CZK
10000 FKP304 630,00000 CZK