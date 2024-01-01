Türk lirasından Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile TRY → FKP çevirin

1.000 try
25,75 fkp

1.00000 TRY = 0.02575 FKP

23:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0776589.4571.450731.650940.94789518.3685
1 GBP1.1696511.2604104.6271.696751.930911.1087121.4835
1 USD0.927950.793399183.01121.34621.531980.879617.045
1 INR0.01117860.009557730.012046610.01621710.01845510.01059620.205334

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Falkland Adaları Poundu
1 TRY0.02575 FKP
5 TRY0.12877 FKP
10 TRY0.25754 FKP
20 TRY0.51507 FKP
50 TRY1.28768 FKP
100 TRY2.57537 FKP
250 TRY6.43843 FKP
500 TRY12.87685 FKP
1000 TRY25.75370 FKP
2000 TRY51.50740 FKP
5000 TRY128.76850 FKP
10000 TRY257.53700 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Türk Lirası
1 FKP38.82940 TRY
5 FKP194.14700 TRY
10 FKP388.29400 TRY
20 FKP776.58800 TRY
50 FKP1941.47000 TRY
100 FKP3882.94000 TRY
250 FKP9707.35000 TRY
500 FKP19414.70000 TRY
1000 FKP38829.40000 TRY
2000 FKP77658.80000 TRY
5000 FKP194147.00000 TRY
10000 FKP388294.00000 TRY