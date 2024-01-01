bin Türk lirasından Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile TRY → FKP çevirin

1.000 try
24,83 fkp

1,000 TRY = 0,02483 FKP

01:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,8481,4661,6460,97317,692
1 GBP1,16911,244103,9061,7141,9251,13820,69
1 USD0,940,804183,4951,3781,5470,91516,626
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Türk lirasından Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Falkland Adaları Poundu
1 TRY0,02483 FKP
5 TRY0,12417 FKP
10 TRY0,24834 FKP
20 TRY0,49667 FKP
50 TRY1,24169 FKP
100 TRY2,48337 FKP
250 TRY6,20843 FKP
500 TRY12,41685 FKP
1000 TRY24,83370 FKP
2000 TRY49,66740 FKP
5000 TRY124,16850 FKP
10000 TRY248,33700 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Türk Lirası
1 FKP40,26780 TRY
5 FKP201,33900 TRY
10 FKP402,67800 TRY
20 FKP805,35600 TRY
50 FKP2.013,39000 TRY
100 FKP4.026,78000 TRY
250 FKP10.066,95000 TRY
500 FKP20.133,90000 TRY
1000 FKP40.267,80000 TRY
2000 FKP80.535,60000 TRY
5000 FKP201.339,00000 TRY
10000 FKP402.678,00000 TRY