100 Falkland Adaları poundundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile FKP → TRY çevirin

1,000£ FKP = 43,47TL TRY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FKP → TRY çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TRY
1 FKP → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek44,741045,8342
Düşük43,465743,4657
Ortalama44,315844,7135
Değişim-2.73%-0.90%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FKP → TRY istatistikleri

FKP → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 44,7410, en düşük 43,4657 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44,3158 oldu. FKP → TRY kurundaki değişiklik -2.73 değerindeydi.

FKP → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 45,8342, en düşük 43,4657 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 44,7135 oldu. FKP → TRY kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Falkland Adaları poundundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Türk Lirası
1 FKP43,46570 TRY
5 FKP217,32850 TRY
10 FKP434,65700 TRY
20 FKP869,31400 TRY
50 FKP2.173,28500 TRY
100 FKP4.346,57000 TRY
250 FKP10.866,42500 TRY
500 FKP21.732,85000 TRY
1000 FKP43.465,70000 TRY
2000 FKP86.931,40000 TRY
5000 FKP217.328,50000 TRY
10000 FKP434.657,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Falkland Adaları Poundu
1 TRY0,02301 FKP
5 TRY0,11503 FKP
10 TRY0,23007 FKP
20 TRY0,46013 FKP
50 TRY1,15034 FKP
100 TRY2,30067 FKP
250 TRY5,75168 FKP
500 TRY11,50335 FKP
1000 TRY23,00670 FKP
2000 TRY46,01340 FKP
5000 TRY115,03350 FKP
10000 TRY230,06700 FKP