Norveç kronundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile NOK → TRY çevirin

1.000 nok
2.919,86 try

1.00000 NOK = 2.91986 TRY

15:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555151.0769589.40471.452751.651640.94766518.3789
1 GBP1.1688911.25885104.5051.698131.93061.1077121.4832
1 USD0.928550.794376183.01661.348951.533620.8799517.0657
1 INR0.01118510.009568880.012045810.01624920.01847370.01059970.20557

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Türk Lirası
1 NOK2.91986 TRY
5 NOK14.59930 TRY
10 NOK29.19860 TRY
20 NOK58.39720 TRY
50 NOK145.99300 TRY
100 NOK291.98600 TRY
250 NOK729.96500 TRY
500 NOK1459.93000 TRY
1000 NOK2919.86000 TRY
2000 NOK5839.72000 TRY
5000 NOK14599.30000 TRY
10000 NOK29198.60000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Norveç Kronu
1 TRY0.34248 NOK
5 TRY1.71241 NOK
10 TRY3.42482 NOK
20 TRY6.84964 NOK
50 TRY17.12410 NOK
100 TRY34.24820 NOK
250 TRY85.62050 NOK
500 TRY171.24100 NOK
1000 TRY342.48200 NOK
2000 TRY684.96400 NOK
5000 TRY1712.41000 NOK
10000 TRY3424.82000 NOK