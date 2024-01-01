Pakistan rupisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → CAD çevirin

1.000 pkr
4,84 cad

1.00000 PKR = 0.00484 CAD

17:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9293583.01970.7946913.672851.34913.750230.7372
1 EUR1.07605189.33330.855143.952171.45174.035433.0748
1 INR0.01204530.01119410.009572320.04424070.01625040.04517240.37024
1 GBP1.258351.1694104.46814.621731.697644.7190638.6782

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kanada Doları
1 PKR0.00484 CAD
5 PKR0.02418 CAD
10 PKR0.04836 CAD
20 PKR0.09672 CAD
50 PKR0.24180 CAD
100 PKR0.48360 CAD
250 PKR1.20900 CAD
500 PKR2.41800 CAD
1000 PKR4.83600 CAD
2000 PKR9.67200 CAD
5000 PKR24.18000 CAD
10000 PKR48.36000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Pakistan Rupisi
1 CAD206.78200 PKR
5 CAD1033.91000 PKR
10 CAD2067.82000 PKR
20 CAD4135.64000 PKR
50 CAD10339.10000 PKR
100 CAD20678.20000 PKR
250 CAD51695.50000 PKR
500 CAD103391.00000 PKR
1000 CAD206782.00000 PKR
2000 CAD413564.00000 PKR
5000 CAD1033910.00000 PKR
10000 CAD2067820.00000 PKR