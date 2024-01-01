bin Pakistan rupisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → CAD çevirin

1,000₨ PKR = 0,005069C$ CAD

09:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 PKR → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00510,0051
Düşük0,00500,0048
Ortalama0,00500,0049
Değişim2.09%3.75%
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1 PKR → CAD istatistikleri

PKR → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0051, en düşük 0,0050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0050 oldu. PKR → CAD kurundaki değişiklik 2.09 değerindeydi.

PKR → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0051, en düşük 0,0048 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0049 oldu. PKR → CAD kurundaki değişiklik 3.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,40,7923,6731,4093,75434,514
1 EUR1,057189,190,8373,8811,4893,96736,473
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,59314,6391,7794,74143,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kanada Doları
1 PKR0,00507 CAD
5 PKR0,02535 CAD
10 PKR0,05069 CAD
20 PKR0,10138 CAD
50 PKR0,25345 CAD
100 PKR0,50691 CAD
250 PKR1,26727 CAD
500 PKR2,53454 CAD
1000 PKR5,06908 CAD
2000 PKR10,13816 CAD
5000 PKR25,34540 CAD
10000 PKR50,69080 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Pakistan Rupisi
1 CAD197,27500 PKR
5 CAD986,37500 PKR
10 CAD1.972,75000 PKR
20 CAD3.945,50000 PKR
50 CAD9.863,75000 PKR
100 CAD19.727,50000 PKR
250 CAD49.318,75000 PKR
500 CAD98.637,50000 PKR
1000 CAD197.275,00000 PKR
2000 CAD394.550,00000 PKR
5000 CAD986.375,00000 PKR
10000 CAD1.972.750,00000 PKR