Pakistan rupisinden Euroya

Reel döviz kuru ile PKR → EUR çevirin

1.000 pkr
3,33 eur

1.00000 PKR = 0.00333 EUR

17:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.929283.01580.7946283.672851.349053.7503530.7372
1 EUR1.07615189.33750.8551753.952541.451784.0359433.0778
1 INR0.01204590.011193510.009572010.04424280.01625050.04517630.370257
1 GBP1.258451.16935104.47114.62211.697714.7196338.6812

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Euro
1 PKR0.00333 EUR
5 PKR0.01665 EUR
10 PKR0.03331 EUR
20 PKR0.06662 EUR
50 PKR0.16655 EUR
100 PKR0.33310 EUR
250 PKR0.83274 EUR
500 PKR1.66548 EUR
1000 PKR3.33096 EUR
2000 PKR6.66192 EUR
5000 PKR16.65480 EUR
10000 PKR33.30960 EUR
Çevrim kurları Euro / Pakistan Rupisi
1 EUR300.21400 PKR
5 EUR1501.07000 PKR
10 EUR3002.14000 PKR
20 EUR6004.28000 PKR
50 EUR15010.70000 PKR
100 EUR30021.40000 PKR
250 EUR75053.50000 PKR
500 EUR150107.00000 PKR
1000 EUR300214.00000 PKR
2000 EUR600428.00000 PKR
5000 EUR1501070.00000 PKR
10000 EUR3002140.00000 PKR