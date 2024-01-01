5.000 Pakistan rupisinden Euroya

Reel döviz kuru ile PKR → EUR çevirin

1,000₨ PKR = 0,003406€ EUR

09:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 PKR → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00340,0034
Düşük0,00330,0032
Ortalama0,00330,0033
Değişim2.87%5.62%
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1 PKR → EUR istatistikleri

PKR → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. PKR → EUR kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

PKR → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. PKR → EUR kurundaki değişiklik 5.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3990,7923,6731,4093,75434,537
1 EUR1,056189,1550,8373,881,4883,96536,483
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,52414,6361,7784,73843,591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Euro
1 PKR0,00341 EUR
5 PKR0,01703 EUR
10 PKR0,03406 EUR
20 PKR0,06812 EUR
50 PKR0,17029 EUR
100 PKR0,34059 EUR
250 PKR0,85146 EUR
500 PKR1,70293 EUR
1000 PKR3,40585 EUR
2000 PKR6,81170 EUR
5000 PKR17,02925 EUR
10000 PKR34,05850 EUR
Çevrim kurları Euro / Pakistan Rupisi
1 EUR293,61200 PKR
5 EUR1.468,06000 PKR
10 EUR2.936,12000 PKR
20 EUR5.872,24000 PKR
50 EUR14.680,60000 PKR
100 EUR29.361,20000 PKR
250 EUR73.403,00000 PKR
500 EUR146.806,00000 PKR
1000 EUR293.612,00000 PKR
2000 EUR587.224,00000 PKR
5000 EUR1.468.060,00000 PKR
10000 EUR2.936.120,00000 PKR