İsveç kronundan Euroya

Reel döviz kuru ile SEK → EUR çevirin

1.000 sek
88,80 eur

1.00000 SEK = 0.08880 EUR

20:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10.92860.7938716.9226710.533683.00191.347354.0337
1 EUR1.0768510.8549357.4549511.343589.38061.450894.344
1 GBP1.259651.1696818.719913.2683104.5531.697195.08109
1 DKK0.1444530.1341390.1146811.5216111.98990.1946210.5827

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Euro
1 SEK0.08880 EUR
5 SEK0.44398 EUR
10 SEK0.88797 EUR
20 SEK1.77594 EUR
50 SEK4.43985 EUR
100 SEK8.87969 EUR
250 SEK22.19922 EUR
500 SEK44.39845 EUR
1000 SEK88.79690 EUR
2000 SEK177.59380 EUR
5000 SEK443.98450 EUR
10000 SEK887.96900 EUR
Çevrim kurları Euro / İsveç Kronu
1 EUR11.26170 SEK
5 EUR56.30850 SEK
10 EUR112.61700 SEK
20 EUR225.23400 SEK
50 EUR563.08500 SEK
100 EUR1126.17000 SEK
250 EUR2815.42500 SEK
500 EUR5630.85000 SEK
1000 EUR11261.70000 SEK
2000 EUR22523.40000 SEK
5000 EUR56308.50000 SEK
10000 EUR112617.00000 SEK