5 İsveç kronundan Euroya

Reel döviz kuru ile SEK → EUR çevirin

5 sek
0,44 eur

1,000kr SEK = 0,08715€ EUR

03:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → EUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08740,0892
Düşük0,08510,0851
Ortalama0,08630,0872
Değişim0.10%1.87%
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1 SEK → EUR istatistikleri

SEK → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0874, en düşük 0,0851 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0863 oldu. SEK → EUR kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

SEK → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0892, en düşük 0,0851 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0872 oldu. SEK → EUR kurundaki değişiklik 1.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83710,80583,9451,3733,96
1 EUR1,09210,8557,46311,79591,6391,4994,323
1 GBP1,2761,16918,72413,787107,1181,7535,053
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2790,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Euro
1 SEK0,08715 EUR
5 SEK0,43574 EUR
10 SEK0,87148 EUR
20 SEK1,74296 EUR
50 SEK4,35740 EUR
100 SEK8,71479 EUR
250 SEK21,78698 EUR
500 SEK43,57395 EUR
1000 SEK87,14790 EUR
2000 SEK174,29580 EUR
5000 SEK435,73950 EUR
10000 SEK871,47900 EUR
Çevrim kurları Euro / İsveç Kronu
1 EUR11,47480 SEK
5 EUR57,37400 SEK
10 EUR114,74800 SEK
20 EUR229,49600 SEK
50 EUR573,74000 SEK
100 EUR1.147,48000 SEK
250 EUR2.868,70000 SEK
500 EUR5.737,40000 SEK
1000 EUR11.474,80000 SEK
2000 EUR22.949,60000 SEK
5000 EUR57.374,00000 SEK
10000 EUR114.748,00000 SEK