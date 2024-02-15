İsveç kronundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile SEK → NOK çevirin

1.000 sek
1.007,57 nok

1.00000 SEK = 1.00757 NOK

20:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10.928550.7939346.9223910.536182.9981.347154.0335
1 EUR1.0769510.8550657.4550511.346889.38471.450814.34395
1 GBP1.259551.169518.7186913.2701104.541.69685.08026
1 DKK0.1444590.1341370.11469611.5220311.98980.1946080.582686

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Norveç Kronu
1 SEK1.00757 NOK
5 SEK5.03785 NOK
10 SEK10.07570 NOK
20 SEK20.15140 NOK
50 SEK50.37850 NOK
100 SEK100.75700 NOK
250 SEK251.89250 NOK
500 SEK503.78500 NOK
1000 SEK1007.57000 NOK
2000 SEK2015.14000 NOK
5000 SEK5037.85000 NOK
10000 SEK10075.70000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / İsveç Kronu
1 NOK0.99248 SEK
5 NOK4.96241 SEK
10 NOK9.92482 SEK
20 NOK19.84964 SEK
50 NOK49.62410 SEK
100 NOK99.24820 SEK
250 NOK248.12050 SEK
500 NOK496.24100 SEK
1000 NOK992.48200 SEK
2000 NOK1984.96400 SEK
5000 NOK4962.41000 SEK
10000 NOK9924.82000 SEK