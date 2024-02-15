Yeni İsrail şekelinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile ILS → NOK çevirin

1.000 ils
2.900,44 nok

1.00000 ILS = 2.90044 NOK

06:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536651.0730589.07451.453181.652750.9493418.3341
1 GBP1.1714211.25705104.3481.702361.936161.1120821.478
1 USD0.93190.795513183.01061.354251.540240.8846517.086
1 INR0.01122660.009583270.012046610.01631420.01855470.01065710.205829

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Norveç Kronu
1 ILS2.90044 NOK
5 ILS14.50220 NOK
10 ILS29.00440 NOK
20 ILS58.00880 NOK
50 ILS145.02200 NOK
100 ILS290.04400 NOK
250 ILS725.11000 NOK
500 ILS1450.22000 NOK
1000 ILS2900.44000 NOK
2000 ILS5800.88000 NOK
5000 ILS14502.20000 NOK
10000 ILS29004.40000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Yeni İsrail Şekeli
1 NOK0.34477 ILS
5 NOK1.72388 ILS
10 NOK3.44775 ILS
20 NOK6.89550 ILS
50 NOK17.23875 ILS
100 NOK34.47750 ILS
250 NOK86.19375 ILS
500 NOK172.38750 ILS
1000 NOK344.77500 ILS
2000 NOK689.55000 ILS
5000 NOK1723.87500 ILS
10000 NOK3447.75000 ILS