شيكل إسرائيلي جديد إلى كرونة نروجية

تحويل ILS إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
2826.30 nok

1.00000 ILS = 2.82630 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:1 UTC
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ILS إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 NOK
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.60371.438621.660640.9624518.3174
1GBP1.15311.2288102.1541.658631.914621.1097121.1188
1USD0.938250.813802183.13351.34981.558120.90317.1865
1INR0.01128620.00978910.012028810.01623650.01874240.0108620.206734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / كروني نرويجي
1 ILS2.82630 NOK
5 ILS14.13150 NOK
10 ILS28.26300 NOK
20 ILS56.52600 NOK
50 ILS141.31500 NOK
100 ILS282.63000 NOK
250 ILS706.57500 NOK
500 ILS1413.15000 NOK
1000 ILS2826.30000 NOK
2000 ILS5652.60000 NOK
5000 ILS14131.50000 NOK
10000 ILS28263.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Israeli New Sheqel
1 NOK0.35382 ILS
5 NOK1.76910 ILS
10 NOK3.53820 ILS
20 NOK7.07640 ILS
50 NOK17.69100 ILS
100 NOK35.38200 ILS
250 NOK88.45500 ILS
500 NOK176.91000 ILS
1000 NOK353.82000 ILS
2000 NOK707.64000 ILS
5000 NOK1769.10000 ILS
10000 NOK3538.20000 ILS