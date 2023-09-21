دولار أسترالي إلى كرونة نروجية

تحويل AUD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٦٬٩٣٩٫٨٧ nok

1.00000 AUD = 6.93987 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:1 UTC
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AUD إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063888.21561.43391.656490.9571518.2169
1GBP1.1582111.23215102.1761.660811.918641.1085821.0998
1USD0.940.811589182.9251.34791.557150.8997517.1244
1INR0.01133590.009787030.012059110.01625440.01877780.01085020.206505

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أسترالي / كروني نرويجي
1 AUD6.93987 NOK
5 AUD34.69935 NOK
10 AUD69.39870 NOK
20 AUD138.79740 NOK
50 AUD346.99350 NOK
100 AUD693.98700 NOK
250 AUD1734.96750 NOK
500 AUD3469.93500 NOK
1000 AUD6939.87000 NOK
2000 AUD13879.74000 NOK
5000 AUD34699.35000 NOK
10000 AUD69398.70000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار أسترالي
1 NOK0.14410 AUD
5 NOK0.72047 AUD
10 NOK1.44095 AUD
20 NOK2.88190 AUD
50 NOK7.20475 AUD
100 NOK14.40950 AUD
250 NOK36.02375 AUD
500 NOK72.04750 AUD
1000 NOK144.09500 AUD
2000 NOK288.19000 AUD
5000 NOK720.47500 AUD
10000 NOK1440.95000 AUD