فرنك سويسري إلى كرونة نروجية

تحويل CHF إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٢٬٠١٦ nok

1.00000 CHF = 12.01600 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:17 UTC
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CHF إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 NOK
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.656910.957218.2214
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.918941.1085821.103
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557390.899717.127
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878070.01084960.206536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / كروني نرويجي
1 CHF12.01600 NOK
5 CHF60.08000 NOK
10 CHF120.16000 NOK
20 CHF240.32000 NOK
50 CHF600.80000 NOK
100 CHF1201.60000 NOK
250 CHF3004.00000 NOK
500 CHF6008.00000 NOK
1000 CHF12016.00000 NOK
2000 CHF24032.00000 NOK
5000 CHF60080.00000 NOK
10000 CHF120160.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / الفرنك السويسري
1 NOK0.08322 CHF
5 NOK0.41611 CHF
10 NOK0.83222 CHF
20 NOK1.66445 CHF
50 NOK4.16113 CHF
100 NOK8.32225 CHF
250 NOK20.80563 CHF
500 NOK41.61125 CHF
1000 NOK83.22250 CHF
2000 NOK166.44500 CHF
5000 NOK416.11250 CHF
10000 NOK832.22500 CHF