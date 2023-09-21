ليف بلغاري إلى كرونة نروجية

تحويل BGN إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٥٬٨٨٠٫٠٥ nok

1.00000 BGN = 5.88005 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:5 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

BGN إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863151.0633588.35381.434461.659670.957218.2138
1GBP1.1585511.23195102.3631.66191.922821.1089621.1017
1USD0.940450.811721183.091.3491.560790.917.1287
1INR0.01131810.009769180.012035110.01623540.01878440.01083160.206146

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

BGN إلى USD

BGN إلى EUR

BGN إلى NZD

BGN إلى CAD

BGN إلى AUD

BGN إلى SGD

BGN إلى GBP

BGN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لياف بلغاري / كروني نرويجي
1 BGN5.88005 NOK
5 BGN29.40025 NOK
10 BGN58.80050 NOK
20 BGN117.60100 NOK
50 BGN294.00250 NOK
100 BGN588.00500 NOK
250 BGN1470.01250 NOK
500 BGN2940.02500 NOK
1000 BGN5880.05000 NOK
2000 BGN11760.10000 NOK
5000 BGN29400.25000 NOK
10000 BGN58800.50000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / لياف بلغاري
1 NOK0.17007 BGN
5 NOK0.85033 BGN
10 NOK1.70067 BGN
20 NOK3.40134 BGN
50 NOK8.50335 BGN
100 NOK17.00670 BGN
250 NOK42.51675 BGN
500 NOK85.03350 BGN
1000 NOK170.06700 BGN
2000 NOK340.13400 BGN
5000 NOK850.33500 BGN
10000 NOK1700.67000 BGN