يورو إلى كرونة نروجية

تحويل EUR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
11495.90 nok

1.00000 EUR = 11.49590 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
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EUR إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063788.20731.434131.655690.9575518.2104
1GBP1.1579411.23165102.1351.660571.917111.1087921.0857
1USD0.94010.811919182.9251.348251.556540.900217.1199
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625870.01877050.01085560.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / كروني نرويجي
1 EUR11.49590 NOK
5 EUR57.47950 NOK
10 EUR114.95900 NOK
20 EUR229.91800 NOK
50 EUR574.79500 NOK
100 EUR1149.59000 NOK
250 EUR2873.97500 NOK
500 EUR5747.95000 NOK
1000 EUR11495.90000 NOK
2000 EUR22991.80000 NOK
5000 EUR57479.50000 NOK
10000 EUR114959.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / اليورو
1 NOK0.08699 EUR
5 NOK0.43494 EUR
10 NOK0.86988 EUR
20 NOK1.73976 EUR
50 NOK4.34940 EUR
100 NOK8.69879 EUR
250 NOK21.74698 EUR
500 NOK43.49395 EUR
1000 NOK86.98790 EUR
2000 NOK173.97580 EUR
5000 NOK434.93950 EUR
10000 NOK869.87900 EUR