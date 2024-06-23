تحويل EUR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1 يورو إلى كرونة نروجية

1 eur
11.31 nok

€1.000 EUR = kr11.31 NOK

Mid-market exchange rate at 20:55
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / كروني نرويجي
1 EUR١١٫٣٠٧٨٠ NOK
5 EUR٥٦٫٥٣٩٠٠ NOK
10 EUR١١٣٫٠٧٨٠٠ NOK
20 EUR٢٢٦٫١٥٦٠٠ NOK
50 EUR٥٦٥٫٣٩٠٠٠ NOK
100 EUR١٬١٣٠٫٧٨٠٠٠ NOK
250 EUR٢٬٨٢٦٫٩٥٠٠٠ NOK
500 EUR٥٬٦٥٣٫٩٠٠٠٠ NOK
1000 EUR١١٬٣٠٧٫٨٠٠٠٠ NOK
2000 EUR٢٢٬٦١٥٫٦٠٠٠٠ NOK
5000 EUR٥٦٬٥٣٩٫٠٠٠٠٠ NOK
10000 EUR١١٣٬٠٧٨٫٠٠٠٠٠ NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / اليورو
1 NOK٠٫٠٨٨٤٣ EUR
5 NOK٠٫٤٤٢١٧ EUR
10 NOK٠٫٨٨٤٣٥ EUR
20 NOK١٫٧٦٨٧٠ EUR
50 NOK٤٫٤٢١٧٥ EUR
100 NOK٨٫٨٤٣٤٩ EUR
250 NOK٢٢٫١٠٨٧٣ EUR
500 NOK٤٤٫٢١٧٤٥ EUR
1000 NOK٨٨٫٤٣٤٩٠ EUR
2000 NOK١٧٦٫٨٦٩٨٠ EUR
5000 NOK٤٤٢٫١٧٤٥٠ EUR
10000 NOK٨٨٤٫٣٤٩٠٠ EUR