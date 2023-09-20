دولار كندي إلى دولار أمريكي

تحويل CAD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٧٤٢٫٢٥ usd

1.00000 CAD = 0.74225 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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CAD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 USD
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.30681.434691.653570.957818.1994
1GBP1.1576811.23275102.2261.660821.914211.1088221.0679
1USD0.939050.811194182.9251.347251.55280.899417.0902
1INR0.01132420.009782270.012059110.01624660.01872530.01084590.206092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

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CAD إلى PHP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار كندي / دولار أمريكي
1 CAD0.74225 USD
5 CAD3.71127 USD
10 CAD7.42253 USD
20 CAD14.84506 USD
50 CAD37.11265 USD
100 CAD74.22530 USD
250 CAD185.56325 USD
500 CAD371.12650 USD
1000 CAD742.25300 USD
2000 CAD1484.50600 USD
5000 CAD3711.26500 USD
10000 CAD7422.53000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار كندي
1 USD1.34725 CAD
5 USD6.73625 CAD
10 USD13.47250 CAD
20 USD26.94500 CAD
50 USD67.36250 CAD
100 USD134.72500 CAD
250 USD336.81250 CAD
500 USD673.62500 CAD
1000 USD1347.25000 CAD
2000 USD2694.50000 CAD
5000 USD6736.25000 CAD
10000 USD13472.50000 CAD