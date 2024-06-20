ألف دولار أمريكي إلى دولار كندي

تحويل USD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 usd
1,370.15 cad

$1.000 USD = C$1.370 CAD

Mid-market exchange rate at 00:12
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63811.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52210.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.2960.964116.69210.6830.5775.29913.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار كندي
1 USD١٫٣٧٠١٥ CAD
5 USD٦٫٨٥٠٧٥ CAD
10 USD١٣٫٧٠١٥٠ CAD
20 USD٢٧٫٤٠٣٠٠ CAD
50 USD٦٨٫٥٠٧٥٠ CAD
100 USD١٣٧٫٠١٥٠٠ CAD
250 USD٣٤٢٫٥٣٧٥٠ CAD
500 USD٦٨٥٫٠٧٥٠٠ CAD
1000 USD١٬٣٧٠٫١٥٠٠٠ CAD
2000 USD٢٬٧٤٠٫٣٠٠٠٠ CAD
5000 USD٦٬٨٥٠٫٧٥٠٠٠ CAD
10000 USD١٣٬٧٠١٫٥٠٠٠٠ CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار أمريكي
1 CAD٠٫٧٢٩٨٥ USD
5 CAD٣٫٦٤٩٢٤ USD
10 CAD٧٫٢٩٨٤٧ USD
20 CAD١٤٫٥٩٦٩٤ USD
50 CAD٣٦٫٤٩٢٣٥ USD
100 CAD٧٢٫٩٨٤٧٠ USD
250 CAD١٨٢٫٤٦١٧٥ USD
500 CAD٣٦٤٫٩٢٣٥٠ USD
1000 CAD٧٢٩٫٨٤٧٠٠ USD
2000 CAD١٬٤٥٩٫٦٩٤٠٠ USD
5000 CAD٣٬٦٤٩٫٢٣٥٠٠ USD
10000 CAD٧٬٢٩٨٫٤٧٠٠٠ USD